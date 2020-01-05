Измены до гробовой доски: Кетти Перри рассказала о свадьбе с Орландо Блумом

Как надолго хватит «загульного» актера на этот раз?
Известно, что в отношениях двух творческих людей на протяжении всей жизни бушую жаркие страсти. Пара Кетти Перри и Орландо Блума как раз попадает под эту категорию. В декабрьском номере журнала Vogue американская певица объявила, что приняла предложение руки и сердца горячего британца и в ближайшее время планирует выйти за него замуж.
Рассказала о свадьбе с Блумом Кетти всего два года спустя их предыдущего расставания. Тогда союз актера и певицы продержался меньше года, до того, как любвеобильный Орландо начал посматривать в сторону других женщин. Многочисленные измены партнера повергли влюбленную певицу в затяжную депрессию, выкарабкаться из которой ей помог все тот же Блум. Несмотря на взрывной характер, Кетти простила изменщика и дала ему второй шанс.
Неужели спустя всего несколько лет ловелас Блум смог измениться и стать на путь верности? Или он просто пожалел влюбленную певицу, которая и впредь будет безропотно терпеть его измены до самой гробовой доски — папарацци покажут.