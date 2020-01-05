Харламов, спасай жену! Опухшая Асмус скрывает лицо от алкогольной «попойки»?

Сегодня, 14:00

Актриса может «топить» горе в спиртном из-за неудавшегося романа с Петровым.

Кристина Асмус поразила подписчиков в своем Instagram выложив фото, где у нее сильно зафотошоплено лицо. «Что-то вообще не понятное, когда-то программой нарисовал лицо», «я посмотрел бы на тебя если бы ты столько «вынюхивала», «вот реально как кукла», - фанаты также заметили неестественное лицо актрисы. Вероятно, и-за душевной раны актриса только и может, что «топить» горе в спиртном. Причина терзаний скрыта в неудавшемся романе с Петровым, который «кинул» Асмус, ради актрисы Милославской.

Харламов, спасай жену! Кристина сложно переживает разрыв в любимым. Она пыталась воззвать к чувствам Петрова, заигрывая с Кридом, но не получилось, актер остался холоден. Вероятно, жена Гарика поняла, что с Сашей все окончательно кончено, ведь он больше не скрывает свои отношения. Даже наоборот, стал везде о них говорить и показывать кучу фотографий, видимо, чтобы показать Асмус, что с ней покончено.

Актер просто воспользовался наивной и мягкой Кристиной. Видимо, опухшая Асмус скрывает лицо от алкогольной попойки, чтобы Петров и ее окружение не догадались, как сильно на нее повлияло расставание.