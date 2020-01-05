Бабушка «взбунтует»! Светлана Бондарчук поможет сыну отвоевать детей у Таты

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Похоже, бывшая забрала у Сергея все имущество и девочек.

В ноябре Тата Бондарчук подала заявление на расторжение брака с Сергеем. С того дня сын Федора Бондарчука, похоже, не виделся с маленькими дочками. Опеку над Верой и Маргаритой получила Тата. Возможно, из личных обид она препятствовала общению бывшего с девочками. В микроблоге Сергея нет ни одного свежего фото с наследницами. Похоже, он даже не смог присутствовать на 7-летии Маргариты, в честь которого Тата устроила домашнюю вечеринку.

Лишь спустя 2 месяца Светлана Бондарчук устроила сыну встречу с внучками, организовав семейный выход в театр. Главред Hello сохранила добрые отношения с экс-невесткой и воспользовалась этим - забрала малышек на каникулы. Светлана явно на стороне Сергея. Стоит ожидать, что если Тата будет препятствовать встрече отца с дочками, то Бондарчук «взбунтует» против экс-родственницы и поможет сыну отвоевать детей у бывшей. Влиятельная бабушка будет бороться за счастье семьи. Сергей очень любит дочек и скучает по ним. Это подтверждают кадры общения отца с девочками.

В Instagram Светлана опубликовала ролик, на котором её сын забавляется с Верой. Друг семьи качает малышку, подбрасывает её вверх. А Сергей снимает дочь для личного архива, смотрит на неё с нежностью и любовью. Девочка также тянется к отцу, ведь едва очутившись около папы начала его целовать и обнимать. Заметно, что у них очень теплые отношения, однако из-за обид Таты Вера и Маргарита могут недополучать мужского воспитания и отцовской любви.

Сергей и Тата развелись мирно. Они не делили имущество – видимо, Сергей как мужчина оставил все совместно нажитое супруге и девочкам. Единственное, за что они могли бороться – опека над дочками, ведь до конца было не ясно, кто виновен в проблемах пары и с кем останутся девочки. Возможно, Сергей намеренно отказался от имущества в пользу жены желая сохранить с ней добрые отношения. Ведь им вместе предстояло растить дочек. В итоге Тата могла оставить его без денег, квартиры и наследниц. Светлана не оставит сына, ведь уже помогает Сергею видеться и общаться с дочками.