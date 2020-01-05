Борисов больше не гей или как Дмитрий «закрутил» роман с ведущей «Первого канала»?

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Кадры с праздника и комментарии девушки раскрыли все карты.

Ведущий программы «Пусть говорят» не раз был замешан в гей-скандале, а об отношениях Борисова с девушками ничего не известно. На этот раз в личной жизни телеведущего наконец начали появляться какие-то «просветы». Дмитрий опубликовал новогоднее фото, где в стекле напротив него отражалась девушка в красном платье. Незнакомка быстро раскрыла свою личность в комментариях, добавив фразу: «Я рядом» с характерным любовным смайликом. Получается, Борисов больше не гей?

Девушкой оказалась Марина Ким, ведущая «Первого канала». Пара могла познакомиться на съемочной площадке или же в стенах Останкино. Нет сомнений, что между девушкой и Борисовым существует роман, который перестает быть тайным. Возможно, Борисов наконец одумался и в свои 34 года решил завести семью и детей. По слухам, пару уже не первый раз видят вместе вне работы – Марина и Дмитрий однажды попали в поле зрения фанатов в одном из ресторанов Москвы.

Стоит отметить, что до этого момента у Борисова не было серьезных отношений с девушками. Многие обвиняли мать ведущего в том, что она не дает спокойной семейной жизни Дмитрию, отвергая его потенциальных девушек, как мегера. Поклонники все же надеются, что Борисов наконец обретет семейное счастье, «закрутив» роман с Мариной.