Орлова уходит из «Дома-2»? Певица снова возвращается на сцену

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Ольга презентовала свой новый трек.

21 марта 2017 года Ольга Орлова стала ведущей самого популярного реалити-шоу в России «Дом-2». Однако не все участники и телезрители тепло приняли Ольгу на телестройке, ведь ранее ведущая была певицей и солисткой успешной группы «Блестящие». Неужели звезду выжили с работы?

По слухам, именно бывший муж Ольги, который является совладельцем «Дома-2», помог звезде получить место в реалити-шоу. Но некоторые участники шоу, в том числе Саша Черно, которая назвала именно Ксению Бородину лучшей ведущей, невзлюбили Орлову. В Сети также встречаются нелестные комментарии от недовольных зрителей, которые просят руководство заменить Ольгу на другую телеведущую, которая сможет давать участника дельные и полезные советы, нежели Орлова. Похоже, что знаменитость таки прислушалась к зрителям и уже на самом деле уходит из «Дома-2».

На днях Орлова презентовала свой новый трек под названием «О нем». Похоже, что знаменитость решила вернуться к прежней карьере певицы и снова возвращается на сцену. Более того, не исключено, что Ольге предложил сотрудничество её друг музыкальный продюсер Максим Фадеев. По словам Орловой, она давно хотела с ним поработать и не исключено, что мечта певицы наконец осуществилась.