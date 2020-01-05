Прорвалась на Первый ради вздора? «Инопланетянка» Алёна Кравец перейдет на цифровое питание

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Модель сделала странное заявление в Instagram.

Алёна Кравец поделилась с подписчиками необычной новостью — модель рассказала, что в проекте Первого канала перейдет на цифровое питание, назвав себя «инопланетянкой».

Кравец отметила, что уже скоро шоу будет показано в эфире федерального канала. Создается впечатление, что Алёна прорвалась на Первый ради вздора, ведь «цифровое питание» — понятие, ничуть не относящееся к человеческому организму. Видимо, Кравец старается всеми силами привлечь к себе внимание, пусть и странностями. Ведь участие в видеоконтенте Первого канала наверняка стоит немало, а провокационные высказывания привлекут больше зрителей проекту и поднимут рейтинги. Поэтому, Кравец при любом исходе событий окажется в плюсе. Кравец не рассказала в каком проекте примет участие, возможно, она даже заменит кого-либо из имеющихся ведущих Первого. Но также может быть, что Алёна попросту запустит свою авторскую диету, если опираться на проставленные хештеги к публикации.

Константин Эрнст наверняка понимает, что молодежной аудитории у канала не так много, а для успешного развития необходимо привлекать новых зрителей. Поэтому, как и запуск нового шоу может быть логичным, так и смена телеведущих на молодое поколение — и то, и другое позволит расширить аудиторию, что принесет огромную пользу каналу.