Богомолов попал – Виторган развёлся с Собчак из-за её кулинарных «способностей»?

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Сын светской львицы тоже не в восторге от домашних обедов.

К браку Максима Виторгана и Ксении Собчак всегда было приковано повышенное внимание, и накал страстей в звёздном семействе фанаты заметили задолго до официального развода пары. Впрочем, лишь недавно выяснилось, что Виторган, похоже, и вовсе испортил отношения с Собчак и развёлся с ней из-за кулинарных «способностей» светской львицы.

Сама Собчак, как и многие другие звёзды, предпочла провести новогодние каникулы на горнолыжном курорте. Она начала публиковать фото и видеоролики для поклонников, ведь даже её маленький сын Платон успел встать на лыжи. На одном из таких видео появился достаточно интересный разговор Собчак и её малыша. На вопрос Ксении о том, почему её сын не хочет кушать дома и желает отправиться в ресторан, юный Платон заявил: «Мне не нравится дома». Видимо, трёхлетний Платон в силу возраста уже не питается готовыми смесями или материнским молоком, и уже успел понять, что никаких вкусных блюд, приготовленных руками его матери, дома его не ждёт.

Сложно представить, что в таком случае натерпелся Виторган за шесть лет брака с Собчак, ведь Максим - весьма крупный мужчина и его аппетит явно соответствует его размерам. Если Ксения и вправду не умеет готовить и «мучает» своих домочадцев посредственными блюдами, то её новый муж Константин Богомолов попал не в самую выгодную ситуацию. До ресторана можно добраться далеко не всегда, а готовая пища на заказ зачастую является довольно вредной.