Надеется на чудо... Проскурякова «умоляет» Николаева вернуться в семью?

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Юлия, видимо, не может смириться с «уходом» Игоря.

Брак Проскуряковой и Николаева постоянно находится на слуху. В СМИ часто говорят, что Юлия и Игорь до сих пор не расстались только из-за совместного ребенка. Поговаривали даже, что Проскурякова и Николаев уже разъезжались на короткий срок, но позже вновь сходились. Однако недавно, в сети вновь заговорили, что Игорь ушел от Юлии после Нового года.

Похоже, что это так и есть, ведь Проскурякова «намекнула» на происходящее в Instagram. Юлия опубликовала загадочный пост, в котором рассказала, что хочет исполнения желаний, и чтобы все получилось. Видимо, это было адресовано Николаеву, который, по слухам, уже несколько дней не живет дома. Похоже, что Проскурякова уже сама не в силах вернуть Игоря, и теперь надеется только на чудо.

Кажется, Юлия уже окончательно отчаялась, и «умоляет» Николаева вернуться в семью. Конечно, после стольких лет брака, трудно переживать расставание, которое паре приписывают СМИ. Похоже, что Проскурякова готова «унижаться», лишь бы не потерять свою любовь.