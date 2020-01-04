Дочь отвернулась от спивающейся Даны Борисовой

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Звезда действительно избивала ребёнка?

В канун Нового года бывший муж Даны Борисовой забрал у неё дочь, обвинив звезду в употреблении запрещённых веществ. Тогда артистка устроила «целое шоу», оправдываясь перед общественностью. Однако, теперь от неё отвернулась дочь, что наводит на определённые мысли.

Сама Дана уверена, что ребёнка настраивает против неё экс-супруг, однако девочка могла бы ответить матери, когда находится не рядом с отцом. Скорее всего, она действительно попросту не желает общаться с Борисовой по каким-либо причинам.

Ранее телеведущую уже подозревали в чрезмерном употреблении алкоголя. Даже в собственных Instagram Stories она часто появляется с трясущимися руками, опухшим лицом и несвязной речью. Кроме того, некоторые документы с результатами тестов на наркотики Дана Борисова публиковала крайне странно - отдельно записи и отдельно печати, что вызвало сомнения даже у её поклонников.

Судя по всему артистка не может отказаться от одной или нескольких пагубных привычек. Это и может быть причиной, по которой на неё давит экс-муж и дочь - они не хотят общаться со спивающейся родственницей.