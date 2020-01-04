Рудковская исходит желчью… Навка пропихнула своё шоу на Первый через «дружбу» с Эрнстом?

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Против «козыря» фигуристке Яне нечего выставить – она проиграла в конкуренции.

Показ ледового представления Татьяны Навки продлили еще на день. Стало известно, что Первый канал будет транслировать шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» 8 января. О показе представления по телевидению ранее не было заявлено. Очевидно, Татьяна лишь недавно пропихнула своё шоу. Видимо, колоссальная подготовка, реклама, звездный состав и лучшие декорации не оправдали себя и фигуристка начала «проигрывать» Рудковской, что её не устроило. Накануне на выступление в Мегаспорте пришел Константин Эрнст. Татьяна тактично провела гендиректора Первого канала за кулисы, познакомила с командой и рассказала о проекте, показав близость с влиятельным мужчиной. Неужели звезда использовала «дружбу» с Константином Эрнстом и пропихнуть свое шоу на телевидение, чтобы утереть нос сопернице?

Вероятно, Навка надеется, что теперь Рудковская точно исходит желчью и завидует её успеху. Трансляция на телевидении означает признание успеха, а ведь Яне вряд ли удастся протолкнуть свое представление на какой-нибудь канал. И в этом продюсер частично виновата сама.

Еще в начале сентября Яна Рудковская зарыла топор войны с Татьяной Навкой. После того, как фигуристка официально назначила премьеру своего шоу в день, о котором весь год «трубила» Рудковская «ответ» Яны не заставил себя ждать. Жена Плющенко буквально обвинила Татьяну в плагиате, заявив, что Навка переняла их идею с перевоплощением дочки Нади во взрослую маму – якобы такой эффектный сюжет уже разыграли Евгений и Гном Гномыч.

Вскоре Алина Загитова – главная звезда в представлении жены Дмитрия Пескова – заявила о паузе в спортивной карьере. Развернулся громкий скандал с тренером Тутберидзе, в который оказался втянут Евгений Плющенко. Навка не упустила возможность «хайпануть», став «выгодоприобретателем» по словам Рудковской.

Яна сделала акцент на рекламе шоу и пригласила на представление всех звездных друзей, что сыграло ей на руку. В своих микроблогах все артисты активно расхваливали выступление семьи Плющенко, что могло увеличить продажи. Но против «козыря» Навки ей нечего выставить.