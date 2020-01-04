61-летний Александр Малинин стал «жертвой» ботокса ради спасения брака?

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Лицо артиста продолжает «трансформироваться».

61-летний Александр Малинин, похоже, продолжает гнаться за молодостью. Лицо певца, которого пользователи Сети ранее сравнивали с куклой Кеном, все так же практически не имеет морщин – ни мимических, ни возрастных. Если же сравнить архивные фото певца со свежими, то можно предположить, что Малинин не только серьезно увлекся пластической хирургией, но даже стал «жертвой» ботокса. Однако зачем Александр пошел на такие кардинальные перемены во внешности, если публика и так любит артиста?

Не исключено, что Малинин терпит «уколы» красоты и возможные хирургические вмешательства ради своей супруги Эммы и спасения брака. В Сети давно поговаривают о том, что Эмма и сама является большой поклонницей косметологии и пластики, а потому также в свои годы выглядит весьма молодо. Быть может, женщина просто не хочет видеть рядом с собой старика, потому и толкает мужа на такие радикальные действия.

Однако сама Эмма утверждает, что пластику не делает и так хорошо выглядит благодаря генам спорту и правильному питанию.