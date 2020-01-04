А Пресняков помочь не хочет? Подольская превратилась в «заложницу» ради сына

Сегодня, 17:00

Музыкант, видимо, не готов разделить с женой трудности материнства.

Наталья Подольская пожаловалась поклонникам на сложности «сладкого плена» — укладывания сына спать. По словам Натальи, она превратилась в «заложницу» ради сына, иногда даже без возможности отлучиться в туалет. И хоть певица понимает, что это не навсегда, вряд ли Подольская испытывает удовольствие, уделяя много времени укладыванию ребенка и изнуряя себя ограничениями.

В то же время возникает вопрос: Подольская замужняя женщина, но, похоже, одна занимается воспитанием сына, а Пресняков помочь не хочет любимой супруге? Ведь в интервью Владимир часто признается Наталье в любви, отмечает, что их отношения наполняет нежность, что он любит делать жене сюрпризы. Но, похоже, какими бы теплыми не были отношения в паре, сложности с Артемием переживает Подольская. Логично, что во время гастролей или выступлений, Владимир не в силах помогать жене, но ведь он чаще дома, но, по какой-то причине Наталья одна занимается совместным ребенком.

Стоит отметить, что отец Владимира, Пресняков-старший сам себя называл «никудышным отцом». Не исключено, что певец попросту перенял поведение отца, может даже неосознанно, и теперь воплощает это в свою семью.