Пока Шаляпин гоняется за новым «кошельком», Цимбалюк-Романовская «высохла в щепку»

Сегодня, 10:30

Похудевшая Виталина пошла по ток-шоу, дабы вернуть Прохора.

Роману Прохора Шаляпина и Виталины Цимбалюк-Романовской, судя по всему, пришел конец. Мало того, что за последний месяц в лентах «влюбленной парочки» не появилось не одного совместного снимка, так еще и новогоднюю ночь молодые люди отгуляли по отдельности.

Ходят слухи, что Шаляпин давно утратил интерес у Виталине и переключился на более выгодную пассию - директора шестой «Фабрики звезд». Певец не скрывает, что познакомился с Ириной, когда сам был участником песенного проекта. Но добиться расположения обеспеченной женщины смог, судя по всему, только спустя 14 лет. Сначала Шаляпин скрывал «подругу», но после того, как парочку застукали в одном из ресторанов столицы, Прохору пришлось представить спутницу общественности.

Что касается Цимбалюк-Романовской, то быстро забыть любимого ей, по всей видимости, не удалось. Ходят слухи, что брошенка-Виталина всеми силами пытается вернуть Шаляпина, считая, что причиной разрыва стала ее неидеальная внешность. И пока Шаляпин гоняется за новым «кошельком», разбитая расставанием Цимбалюк-Романовская «высохла в щепку», теряя вес ради певца.

Похудевшая артистка даже отправилась с одиночку на Первый канал, дабы с экрана телевизора продемонстрировать экс-бойфренду стройные формы и вызвать в Прохоре ревность. Впечатлит ли новая фигура Виталины или певец предпочтет «директорские» деньги – покажет время.