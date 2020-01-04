Любовница важнее - Дочь Волочковой не может простить матери её «нестандартный» роман

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Однополая связь балерины может навсегда разделить родственниц.

Наследница Анастасии Волочковой Ариадна живёт вдали от своей матери уже почти год, а скандальное поведение танцовщицы лишь усугубляет их отношения. Судя по всему, дочь балерины не может простить матери её эпатажные выходки, к которым недавно прибавилось и пристрастие к женскому полу.

По традиции Анастасия отправилась за границу для новогоднего отдыха, но её пресловутого жениха, о котором уже несколько лет твердит Волочкова, рядом с ней попросту не оказалось. Однако, балерина не осталась одна, так как её спутницей неожиданно стала фотограф Елена Галицына. Девушка не только всюду сопровождает танцовщицу, но и даже появляется на снимках, загружаемых Анастасией в соцсети. Кроме совместных фото Волочкова делает и откровенные видеоролики, на которых она позирует почти без одежды, для чего она должна быть достаточно близка с девушкой-фотографом. Кроме того, на отдельных снимках явно заметно, что Елена играет роль «самца» в их отношениях, а сама Анастасия остаётся женственной половинкой в их союзе.

Чтобы не привлекать внимание к своему новому роману, Волочкова и Галицына могли прибыть в Тайланд порознь и разыграть их якобы неожиданную встречу уже на месте, на что указывает одна из записей в Instagram-аккаунте балерины. Рядом с совместным снимком Анастасия написала: «Случайно не случайная встреча с Леночкой Галицыной», снабдив своё сообщение подмигивающим смайлом. Видимо, любовница для Волочковой гораздо важнее любимой дочери, которая вряд ли отказалась бы уехать из холодной России в солнечный рай.