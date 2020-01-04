Семейный праздник не заслужил или как Водонаева «забила» на сына в Новый год

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Отдых с любовником оказался важнее.

Алена Водонаева встретила Новый год с мужчиной, отправив 9-летнего сына в путешествие, хотя в этом возрасте так важна праздничная сказка. Видимо, Богдан семейный праздник не заслужил, раз Алена «забила» на сына в Новый год, променяв его на компанию любовника. Получается, построить романтические отношения для Водонаевой важнее, чем устроить сыну запоминающийся праздник. Ранее, когда она в микроблоге сообщила, что проведет новогодние каникулы без общества Богдана, ведущая радостно отметила, что будет почти месяц свободного времени «для себя».

Водонаева дважды была замужем, но оба брака были неудачные и совсем непродолжительные. Богдан — единственный ребенок Алены появился в первом замужестве, и сейчас бывший супруг ведущей регулярно принимает участие в воспитании сына. Но во времяпровождении с ним есть и минусы, которые заставляют Водонаеву понервничать: рассечение брови Богдана во время прыжка с кухонного гарнитура на диван, когда он гостил у отца, во время путешествия в Казахстан, сын и экс-муж внезапно перестали выходить на связь, что едва ли не в панику привело Алену. Но каждый раз все заканчивалось удачно, хоть нервных клеток ведущей становилось и меньше.