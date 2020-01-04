Дава сгорел со стыда! Бузова облизывала грязные тарелки в Куршевеле

Сегодня, 12:00

Ольга повторила «подвиг» блокадницы у всех на глазах.

Ольга Бузова часто становится «заложницей» различных скандалов. Не так давно, певица нарвалась на негативную критику со стороны коллег. Ольга поделилась с подписчиками видеозаписью, на которой запечатлено, как она облизывает грязные тарелки. Все бы ничего, но Бузова затрону тему блокады, и многие поспешили поставить ее на место. После этого скандала Ольга даже ограничивала доступ к своей странице, видимо, из-за потока негативных сообщений. Однако, как и любая другая звезда, Бузова извлекла из этой ситуации и свою выгоду. После случившегося скандала, популярность Ольги еще больше возросла. Прошло немного времени, и Бузова повторила свой подвиг, только уже в Куршевеле.

В данный момент Ольга отдыхает со своим парнем Давой на горнолыжном курорте. Звезды радуют своих поклонников различными фотографиями и смешными видеозаписями. Однако, видимо, ситуация вышла из-под контроля, и Ольга продемонстрировала свои «животные» инстинкты. Во время посиделок в кафе, Бузова «опозорилась» перед посетителями заведения, когда, после трапезы, облизывала грязные тарелки. Видимо, даже Дава сгорел со стыда, ведь в то время, как Ольга «мыла» посуду языком, ее снимали посетители.



Конечно, для Бузовой это очередной способ изрядно хайпануть. Возможно, Ольга специально начала облизывать грязные тарелки в Куршевеле, чтобы привлечь к себе побольше внимания, и у нее это удалось.