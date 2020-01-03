Ксения Анатольевна, как же так? Собчак оконфузилась незнанием русского языка

Вчера, 21:00

Светская львица прилетела во Францию и сразу же попала в неловкую ситуацию.

38-летняя Ксения Собчак, которая не так давно баллотировалась на пост президента России, снова публично оконфузилась.

На этот раз Ксения прилетела на популярный горнолыжный курорт во Франции и сразу же об этом похвасталась в социальной сети Instagram. Собчак стала разглагольствовать о том, что сама своим трудом заработала себе на роскошный отдых, который теперь может позволить. Однако в сообщении светской львицы была допущена ошибка. Дело в том, что Собчак горнолыжный курорт во французских Альпах под названием Куршевель написала через букву «а». Это считается довольно распространенной ошибкой, однако начитанная ведущая и журналистка точно должна была знать о правильном написании слова.

Ксения Анатольевна, как же так? Именно незнанием русского языка телеблондинка оконфузилась в Instagram на многомиллионную аудиторию. Напомним, что на Собчак подписано почти 7 млн фолловеров, которые сразу заметили ошибку звезды и в комментариях посоветовали Ксении меньше хвастаться своим достатком и чаще повторять правила русского языка.