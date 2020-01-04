Косте нужны «вареники»? Брежнева решится на пластику ради спасения брака

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Певица мечтает переплюнуть губы «любовницы» Меладзе?

В последнее время Вера Брежнева всеми силами пытается создать иллюзию счастливого брака с композитором Валерием Меладзе, но истинный душевный настрой певицы то и дело проскальзывает в ее Instagram-комментариях. И хотя Вера славится невозмутимым отношением к хейтерам, контролировать накопившиеся эмоции становится все сложнее.

Так, например, банальный отзыв фанатки вывел певицу из равновесия, заставив перейти на оскорбления. Брежнева нелестно отозвалась о размере губ подписчицы, но выглядело это так, словно певица искренне завидует «достоянию» обидчицы.

Возможно, причину «неверности» мужа Вера видит в собственной неидеальной внешности. Для полного счастья Косте, по всей видимости, нужны не губы, а «вареники». Тогда как 37-летняя Вера, в отличие от Эрики Герцег, является ярой противницей пластических операций.

Злит певицу, скорее всего, то, что ради спасения брака ей придется решиться на контурную пластику губ, ведь всеми любимые «уколы красоты» дают лишь временный эффект. О глубине отчаяния Брежневой говорит и то, с какой молниеносной скоростью она подчищает собственные комментарии, написанные в состоянии аффекта. Но на этот раз, быстро избавиться от «улик» Вере, все таки, не удалась.