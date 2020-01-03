Совсем совесть потеряла...60-летняя Гузеева уводит у дочери парня

Вчера, 20:00

Лариса, видимо, решила устроить личную жизнь на «костях» Лели.

Многих интересует личная жизнь Ларисы Гузеевой. Ведущая «Давай поженимся» построила себе великолепную карьеру, но вот в личной жизнь все не так радужно. Конечно, Гузеева находится в браке с Игорем Бухаровым, но в последнее время в СМИ начали говорить, что отношения давно были исчерпаны, и как память о них осталась только дочь Ольга. Видимо, из-за возможных проблем с супругом, Лариса и решилась на необъяснимый поступок.

Недавно Гузеева похвасталась поклонникам снимком, на котором она стоит и обнимает парня своей дочери. Лицо Ларисы было наполнено радостью, видимо, из-за «чувств» к мужчине. В подписи к фотографии Гузеева написала, что любит Данила Дунаева и свою дочь. Однако довольно странно, что на снимке присутствовала только она и парень Лели.

Видимо, Гузеева совсем потеряла совесть, и решила устроить свою личную жизнь за счет дочери. В сети не раз говорили, что отношения между Лелей и Ларисой довольно напряженные, и не исключено, что ведущая «Давай поженимся» нацелилась на «любовь» Ольги. В связи с тем, что 60-летняя Гузеева неплохо зарабатывает и пользуется огромной популярность, Дунаев мог обратить на нее внимание. Видимо, Лариса решила, что дочь может себе найти нового парня, и поэтому, кажется, уводит у нее «любимого» человека.