Постарела лет на 20… Орбакайте ужаснула старческим видом на вечеринке Нового года

Вчера, 22:30

Обвисшие руки и темные очки – Кристина, похоже, прячет последствия неудачной пластики на лице.

Кристина Орбакайте выложила в Instagram фрагмент видео с празднования Нового года. Судя по ролику, дочь Аллы Пугачевой постарела лет на 20 и, можно сказать, ужаснула старческим видом на вечеринке Нового года. Непонятно зачем Орбакайте предстала в затемненных очках – вероятно, таким образом исполнительница хотела замаскировать от окружающих свидетельства провальной пластической операции. На протяжении долгого времени Кристина воздерживалась от изменений внешности, но вскоре пристрастилась к этому веянию, которым увлечена добрая часть российского шоу-бизнеса. Первым делом Орбакайте подкорректировала нос, потому как эта часть тела с горбинкой издавна раздражала певицу.

Позднее Кристина внесла «правки» и в разрез глаз, несмотря на то, что публично подтвердила только эксперименты с носом. На видео в микроблоге Орбакайте может скрывать глаза, потому как сразу после операции кожа далеко не сразу принимает тот вид, который желал видеть клиент. Это подобие ювелирной работы: одна ошибка способна привести к провалу, а частенько случаются и осложнения.

Знаменитости в погоне за лоском и идеальным внешним видом иногда перебарщивают, а потом уже не могут остановиться, в результате чего лицо приобретает нездоровый вид, а в особо запущенных случаях начинает напоминать этаких рептилоидов или подобие образов каноничных пришельцев.

Кристина могла вновь прибегнуть к специалисту для корректировки век, но не исключено, что результат работы оказался неудачным. Складки на теле и обвисшие руки – это далеко не редкость, тем более, в 48 лет. Однако Орбакайте удалось избежать нападок хейтеров, поскольку подписчики, видимо, были заинтересованы атмосферой ролика, нежели внимательным рассмотрением внешности кумира.