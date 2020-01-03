Родит – к Гуфу побежит! Новый возлюбленный Кети Топурии может бросить звезду с ребёнком

Вчера, 21:10

История бывшей жены Льва Деньгова может повториться с экс-девушкой рэпера.

Новогодние каникулы Кети Топурия проводит со своим новым возлюбленным, дипломатом Львом Деньговым, красавцем, оставившим позади два брака и несколько скандалов. Также как и недавнюю супругу Ирину Рак, новый возлюбленный Топурии может бросить бывшую девушку Гуфа с ребёнком на руках, который не факт, что выживет. Страшная история Деньгова и Ирины Рак вскрылась не так давно, хотя и осталась без комментарий со стороны Льва.

Чуть более года назад Ирина, экс-супруга Льва, рассказала шокирующую историю своего расставания с Деньговым прямо в эфире передачи «Давай поженимся». Как оказалось, Деньгов, хоть и создающий впечатление успешного мужчины, бросил Ирины с умирающим ребёнком на руках. Сейчас у Льва только один ребёнок, старший сын Леонид от первого брака.

Конечно, подтверждения или официального заявления после такого Лев не давал, только вот пострадать сможет Кети, которая сейчас беременна, и, по сообщениям СМИ, родит ребёнка. Надеемся, Кети не побежит к бывшему парню-рэперу, чтобы он «спас» её от отношений со Львом, или чтобы спастись от безденежья.

Судьба Кети может быть очень похожа на историю Ирины Рак, но, есть надежда, что у своенравной девушки будет всё хорошо, и она не останется на произвол судьбы после беременности.