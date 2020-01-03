От ненависти до любви или как Муцениеце и Прилучный помирились в Новом году

Вчера, 22:10

Пара преодолела кризис в отношениях и с размахом отметила торжество.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный регулярно попадают в сводки новостей из-за постоянной «грызни» и ссор внутри семьи, но на этот раз актерская чета, похоже, смогла справиться с взаимными претензиями и заткнуть кричащую гордость подальше. Агата опубликовала снимок, на котором она, Павел, дети и заглянувшие на огонек гости удобно расположились перед камином.

«Я вообще поняла, что 1 и 2 января я люблю больше, чем сам Новый год!», - Муцениеце явным образом намекает поклонникам, что 2020 год принес ей серьезное облегчение, а это значит, что постоянные скандалы остались в ушедшем 2019-м. Очевидно, Павел и Агата помирились в Новом году.

Семейные неурядицы обострились настолько, что в минувшие месяцы ушедшего года, Агата не могла скрыть последствий душевной боли даже на лице, настораживая аудиторию заплаканными глазами, потухшим взглядом и потерей интереса к происходящему. Дошло до того, что пара поделила детей и разъехалась, а недавнее появление Прилучного в «Вечернем Урганте» позволило полагать, что благоверную актер ни во что не ставит, сравнивая с лошадью. Впрочем, от ненависти до любви всего один шаг, что уже не раз подтверждали Павел и Агата.

Супруги признавались, что пожар внутри, разгорающийся от претензий и взаимных нападок, частенько подталкивает собрать вещи и в вихре эмоций покинуть семейное гнездышко. Ситуация накалилась и из-за «загулов» Прилучного, который неоднократно давал понять, что неровно дышит к коллеге – актрисе Дарье Мороз. Павел с подозрительным для женатого мужчины вниманием относился к женщине, которая чуть больше года назад развелась с Константином Богомоловым. Муцениеце от мужа решила не отставать и дала бой «неверному» Павлу: Агата на глазах у публики заигрывала с Константином Хабенским, что вызвало немалый ажиотаж.

Девушка не стеснялась демонстрировать влечение к женатому артисту, а расслабляющая обстановка вокруг подтолкнула их на сближение для совсем не дружеского поцелуя. Ради сохранения брака Прилучный мог порвать отношения с Мороз, но вот Муцениеце за время совместной жизни хлебнула немало горя и выдержала дюжину испытаний, потому, видимо, отомстила избраннику таким коварным способом. Все же продолжения этого противостояния не последовало и теперь знаменитости зарыли топор войны, отринув искушения и соблазны.