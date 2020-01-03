Рай для двоих… «Беременная» Денисова улетела на Бали с хореографом «Танцев»

Вчера, 22:00

Гарик Рудник устроил любимой романтическое путешествие.

Татьяна Денисова не скрывает восторга и, судя по микроблогу, пребывает в приподнятом настроении. Накануне в СМИ писали, что Гарику Руднику удалось растопить сердце наставницы танцевального шоу настолько, что Татьяна даже забеременела от мужчины. Рудник поделился снимком в микроблоге: танцор отдыхает на Бали и сетует на обилие знакомых, которые повстречались ему на острове.

Несмотря на это, Гарик все-таки устроил Денисовой рай на двоих – их путешествию, что наполнено любовью и нежностью, вряд ли способны помешать нежелательные встречи. Неужели «беременная» Денисова улетела на Бали с хореографом «Танцев»? На это указывает ряд обстоятельств, ведь Рудник питает особую любовь к поездкам за рубеж, причем заграничный уикенд в период Нового года стал для хореографа доброй традицией.

Совместные публикации Гарика и Татьяны вызвали бурный интерес, так как парочка даже не старалась скрыть свой роман, а нежная подпись Денисовой к посту не оставляет сомнений в том, что Рудник со стопроцентной вероятностью войдет вместе с ней в новый 2020-й год. Учитывая близкое общение танцора с Татьяной, становится очевидно, что Гарик не проигнорирует возлюбленную и отправится с ней в увлекательную поездку, что принесет им непревзойденное удовольствие.

Если Денисова на самом деле беременна от Рудника, то эта догадка приобретает и вовсе железную логику – какоa любящей мужчина, чья женщина носит под сердцем его будущего ребенка, будет обрекать возлюбленную на праздник в одиночестве. Татьяна будто обо всем позабыла, находясь рядом с Гариком. Как и на той фотографии, что убедила поклонников в том, что Денисова уже наладила с Рудником общий быт, stories аналогичным образом повторяет ситуацию. На лице Татьяны нет косметики, ее прическа растрепана, но настроение женщины от этого не становится хуже.

Наставница «Танцев» окружила себя символами и летающими сердечками – видно, счастью нет предела. Не так давно Денисова, хоть и попыталась задать своей публикации шутливый тон, все-таки не стала отрицать беременность от Рудника. Татьяна заметила, что они с бойфрендом «спалились». Возможно, заметка Гарика относительно знакомых лиц на Бали связана с тем, что люди испытывают большое любопытство и наверняка расспрашивают влюбленную пару, пытаясь разузнать о характере отношений между ними и о том, как далеко продвинулся их роман.