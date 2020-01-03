А оправдан ли риск? Юлия Михальчик подверглась опасности ради возвращения на сцену

Сегодня, 17:00

Певица пережила нервный срыв на съемках, но не отступила.

Юлия Михальчик летом 2019 выпустила песню, а к концу года был представлен и клип на эту композицию. На съемках видео исполнительница хита «Лебедь белая» пережила нервный срыв из-за страха высоты. Но несмотря на сильное эмоциональное напряжение Михальчик смогла взять себя в руки и встать на камень, находящийся над огромной пропастью, тем самым подвергаясь опасности ради возвращения на сцену. А оправдан ли подобный риск? Ведь вернуться в мир шоу-бизнеса можно и без рисков здоровья, тем более, когда есть в запасе несколько хитов, которые могут вернуть аудиторию и популярность. Но, похоже, для Юлии, отважившейся на рискованный поступок, это имело смысл.

Михальчик начала выступать еще в 1996 году, выступала, успешно участвовала в «Фабрике звезд», где сразу полюбилась зрителям, выпустила несколько хитов и альбомов. Но спустя время решила приостановить карьеру, но уже в 2013 году заявила о планах возвращения к творческой деятельности. И вот только в 2019 состоялась большая премьера новой композиции.

Певица одна воспитывает 6-летнего сына, и хотя отец мальчика регулярно уделяет ему время, основная обязанность воспитания лежит на Юлии. Также Михальчик призналась, что разочарована в романтических отношениях. Но даже это не является поводом для риска здоровья ради денег и карьеры.