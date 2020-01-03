Никого не выбрал и вернулся к Кристине - Батрутдинов затеял «План Б» для сокрытия романа с Асмус

Вчера, 19:00

Актриса, похоже, обманывает мужа ради тайных встреч с любовником.

Решение Тимура Батрутдинова поучаствовать в шоу «План Б» для многих стало сенсационным, ведь лишь недавно он снялся в шоу «Холостяк» с практически аналогичным сценарием. Судя по всему, «Каштан» и вовсе затеял съёмки нового проекта для сокрытия романа с Кристиной Асмус, о котором вот уже несколько дней твердят новостные издания.

Информацию о тайной любовной связи актёров предоставил некий гражданин, заставший их в одной из гостиниц, в то время как Кристина должна была находиться в больнице. Если Тимур действительно закрутил роман с женой Гарика Харламова, его решения отвергнуть всех очаровательных участниц «Плана Б» уже не кажутся столь абсурдными, ведь таким образом он явно доказывал свою любовь и преданность супруге «Бульдога». Новое шоу и вовсе могло стать результатом того, что до Гарика всё же дошли слухи об изменах его благоверной, а сам «Каштан» решил не только убраться подальше от Москвы и праведного гнева его лучшего друга, но и отвести от себя подозрения мнимым выбором новой невесты.

До сих пор неизвестно, была ли правдива информация от анонимного свидетеля, но со стороны действительно кажется, что Тимур намеренно никого не выбрал на «Плане Б» и вернулся в столицу к своей обожаемой Кристине. К тому же, стройная актриса вряд ли обрадовалась, что уже через несколько лет брака с Харламовым тот запустил себя и набрал массу лишнего веса. На фоне располневшего Гарика Тимур стал выглядеть ещё более привлекательно с его стальным прессом и прочими накаченными частями тела, что и могло очаровать актрису.