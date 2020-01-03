Совсем отчаялась… Самбурская готова выйти замуж за таксиста

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Настасья, видимо, уже устала ходить в холостячках.

Настасья Самбурская, хоть и привлекательная актриса, но до сих пор ходит в холостячках. Конечно, звезда «Универа» уже была замужем, но брак продлился совсем недолго. После развода с мужем, Самбурская, видимо, совсем отчаялась, и решила поступиться своим принципам, чтобы устроить личную жизнь.

В данный момент Настасья отдыхает со своей подругой Натальей Рудовой. Самбурская, за время отдыха, успела даже пожаловаться на то, что к ним не подходят знакомиться мужчины. Видимо, Настасья не понимает, почему она, с привлекательной внешностью, притягивает только людей, которым нужна фотография на память. После «слезливых» слов о «несправедливости», Настасья, похоже, взяла ситуацию в свои руки.

Недавно звезда «Универа» порадовала поклонников фотографией, на которой она запечатлена в довольно странной позе. Самбурская стоит у дорого, и вместо того, чтобы тормозить машины рукой, она выставила ногу. Однако самое главное, это то, как снимок подписала Настасья. Самбурская пишет: «Ищу мужа. Ой, таксиста!».

Видимо, Настасья тем самым захотела обратить на себя внимание мужчин. Из-за неудачного брака, Самбурская, похоже, уже готова выйти замуж за таксиста, лишь бы не ходить долго в холостячках.