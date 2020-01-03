Еле языком ворочает… Брухунова «мучает» 74-летнего Петросяна концертами в Кремле

Сегодня, 18:10

Супруга юмориста, похоже, наплевала на здоровье «старичка».

Татьяна Брухунова уже освоилась в новом статусе жены Евгения Вагановича. В stories сияющая от прилива вдохновения и радости Татьяна рассказала о первом выступлении Петросяна в наступившем году. Брухунова уже вовсю «мучает» 74-летнего Петросяна концертами в Кремле. Отчетливо слышен голос и самого маэстро, который абсолютно безучастно и без тени энтузиазма выдает свои опусы во время подготовки к выступлению. Комик языком еле ворочает, но властной и предприимчивой Брухуновой, кажется, и вовсе нет дела до возможных проблем новоиспеченного супруга….

Татьяна из ассистентки, похоже, превратилась в хваткого продюсера, который несмотря на новогоднюю пору спешит навесить на Петросяна кучу забот, что в таком пожилом возрасте чревато серьезными «побочными эффектами». Несмотря на то, что Евгений Ваганович свое дело знает и любит, вряд ли в планы комика входил концерт в Кремлевском дворце в первых числах января, да еще и на 2,5 с половиной часа! Тут и молодому артисту придется нелегко, а на 8-м десятке – тем более. Брухунова еще до замужества превратилась в личную медсестру знаменитости, подающую таблетки, и своей роли в браке также остается верна.

«К выступлению надо готовиться ежедневно», - пишет в микроблоге Петросян. Видимо, молодая избранница не дает спуску Вагановичу, вынуждая того идти на компромисс и неотступно совершенствовать профессиональные навыки. Не исключено, что Татьяна в целях большей прибыли и поднятия интереса публики задействует вспомогательные средства – например, танцевальное сопровождение или внесет некие правки в репертуар звездного мужа.

Петросян хоть и заслужил признание публики и прочно вошел в когорту мэтров российской юмористической сцены, программа сатирика в случае изменений станет еще больше привлекательной для преданных фанатов. В Сети ходят слухи, что Брухунова уже забеременела от избранника, а на фоне всеобщих подозрений о желании помощницы «выкачать» из избранника денежные средства и заполучить внушительное состояние, становится ясно, что помощница далеко не промах.

Пожилой артист в целях удержать рядом с собой молодую жену неизменно будет идти на разного рода подвиги, дабы убедить Татьяну, что для нее он горы свернет и звезду с небес достанет.