Ходченкова скрывает замужество? Роман со Слепаковым оказался «взрывной» пиар-акцией

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Светлана использовала Семена ради пиара, но выбрала другого.

Пока все СМИ выуживают свежие подробности относительно романа Слепакова и Ходченковой, настоящая картина выглядит совершенно иначе. Неужели Ходченкова скрывает замужество? Инсайдеры не так давно сообщили, что на самом деле звезда связана отношениями с неким возрастным и состоятельным мужчиной, от которого предположительно и забеременела. В интервью журналу OK Светлана только посмеялась над регулярно распространяемой информацией в прессе, где внимание приковано к интрижке актрисы со Слепаковым. После развода с Владимиром Яглычем Светлане приписывали ряд отношений с мужчинами. Еще с 2017 года ходили слухи, будто Ходченкова скрывает роман с олигархом – видимо, этот и есть тот самый возлюбленный, с котором Светлана, видимо, уже отметила свадьбу.

После съемок «Домашнего ареста», как и полагается, последовательная пиар-компания, а Семен и Светлана начали на камеру изображать любовь. Это выглядит странно, поскольку Ходченкова не делает личную жизнь публичным достоянием и говорить об избранниках не спешит. Даже на фотографиях актриса прячет лицо мужчины, чтобы не вызывать всплеска сплетен и обсуждений. Поведение Светланы идет вразрез с жизненными принципами, но на фоне успешных съемок поступки девушки обретают логический окрас.

Слепаков сделал Ходченкову центральной фигурой в фильме, потому раскрутка Светланы, похоже, стала своеобразным постскриптумом после выхода ситкома – тут не грех и пообжиматься для виду в Эрмитаже, чтобы аудиторию привлечь. Для людей актерской профессии разыграть влюбленность на людях – это всего лишь забава и веселая авантюра. На премию «Человек год» юморист и Ходченкова приехали по отдельности – это только подтверждает догадку о том, что их роман оказался «взрывной» пиар-акцией.

Семен и Светлана относятся к созданию своей репутации с трепетом, это – часть их общей работы, что идет только на пользу детищу Слепакова. После широкого освящения порочной связи Светланы с женатым Семеном рейтинги и популярность сериала взлетела до небес, отсюда и небывалый интерес к личностям обоих.

Ходченкова, как и всякие медийные личности, только подогревает интерес к своей персоне, тогда как сама уже, похоже, давно наладила личную жизнь с другим. Недавно Светлана продемонстрировала золотое кольцо на безымянном пальце, что должно положить конец многочисленным пересудам об истинных чувствах к Семену.