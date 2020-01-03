Участь Фриске не пугает. Семенович решилась на ЭКО вопреки запретам врачей?

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Анна «засветила» округлившийся живот на выступлении.

Анна Семенович на недавнем концерте предстала неожиданно располневшей. Внимательные поклонники разглядели округлость в области живота, что натолкнуло их на неожиданные мысли. Неужели экс-солистка «Блестящих» все-таки забеременела? Тем не менее, осуществить мечту певица могла с помощью ЭКО, ведь в программе «Секрет на миллион» Семенович прозрачно намекнула, что испытывает некие проблемы по женской части. Не исключено, что Анна страдает от бесплодия, но участь Жанны Фриске звезду будто бы ничуть не пугает, поскольку стремление к обретению полноценного счастья с ребенком, похоже, оказалось сильнее. Неужто Семенович решилась на ЭКО вопреки запретам врачей? Telegram-канал «Светские хроники» поделился интересными наблюдениями.

Незадолго до постановки страшного диагноза Жанна также испытывала потребность в наследнике, а позже якобы корила себя за то, что родила. Автор книги «Блестка» Геннадий Куркин написал любопытные строки о тогдашнем состоянии подруги – в книге речь ведется от 1-го лица. Анна пользовалась успехом у состоятельных мужчин. Самый длинный роман у Семенович крутила с неким предпринимателем Русланом, но пара так и не решилась на официальный брак. Не исключено, что причиной расставания стала невозможность Анны забеременеть, что частенько становится камнем преткновения для совместной жизни, что в конечном итоге приводит пару к расставанию.

Однажды удача улыбнулась исполнительнице: Семенович находилась в шаге от заветного бракосочетания с Дмитрием Кашинцевым, но торжество так и не состоялось. После череды провалов с кавалерами Анна заявила, что хочет стать матерью. Видимо, мужчин отталкивали внезапные откровения избранницы, которая могла «вывалить» на них всю неприглядную правду о здоровье. Ухажеры Семенович одаривали возлюбленную дорогими подарками, женщина не нуждалась в материальных благах, но по-прежнему не хватало лишь одного – детей.

Похоже, теперь Анна созрела для принятия столь важного решения об ЭКО – к тому же, после последнего расставания певица рассказала, что может воспользоваться услугами суррогатной матери. Однако Семенович, кажется, решила сыграть в опасную игру с судьбой, которая унесла жизнь Фриске. Согласно одной из версий, Жанна ушла из жизни как раз таки из-за поздней беременности.