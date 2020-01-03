Свадьба под Новый Год... Бейонсе повторно вышла замуж за изменщика Джей-Зи

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Свидетели церемонии — повзрослевшие дети артистов.

Накануне новогодних праздников в Сеть попала поздравительная открытка певицы Бейонсе и ее мужа рэпера Джей-Зи. Супружеская пара, облаченная в свадебные наряды, и трое их детей поздравили поклонников с предстоящими каникулами. Поговаривают, что выбор одежды супругов оказался не случайным — артисты во второй раз дали друг другу брачные клятвы.

Ходят слухи, что свадьба под Новый Год была рождественским подарком певице от нерадивого супруга, который до рождения первой дочери Блю Айви изменял ей годами. Однако появление на свет двойняшек и специальная терапия помогли рэперу обуздать свой пылкий темперамент и сосредоточить внимание на жене и детях.

После всего, что пришлось пережить паре не удивительно, что Бейонсе повторно вышла замуж за изменщика Джей-Зи. Ведь помимо «грязных» историй пару связывает и общая боль. За несколько лет до рождения старшей дочери у поп-дивы случился выкидыш, из-за которого она погрузилась в состояние тяжелейшей депрессии. И только опека и внимание супруга помогли ей справиться с ситуацией.

Повторная свадьба, по всей видимости, стала для артистов символом новой жизни без измен, обид и горя. А повзрослевшие дети пары засвидетельствовали это событие.