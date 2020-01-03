Богатырев, сильно не плачь! Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за бывшего?

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Григорий Антипенко рассказал о недавней свадьбе.

Экс-возлюбленный Татьяны Арнтгольц посвятил журналистов в изменения, что произошли в его личной жизни и в общих чертах рассказал о недавней свадьбе. Неужто актриса тайно вышла замуж за бывшего? Личность избранницы Григорий Антипенко раскрывать не стал: мужчина тут же смутился и постарался перевести разговор. Несмотря на то, что Арнтгольц состоит в отношениях с Марком Богатыревым, молодые люди не спешат официально регистрировать свои отношения. К тому же, Татьяна крайне редко появляется с Марком на публике, да и вообще личную жизнь после развода с 1-м супругом старается не афишировать.

Поразительным образом поведение знаменитости схоже с поступками Антипенко, с которым женщина закрутила роман после развода с Иваном Жидковым. В микроблоге Григория можно заметить множество фотографий с Арнтгольц, тогда как другие девушки на снимках актера попросту отсутствуют. Татьяна и Антипенко могли дать своим отношениям второе дыхание, а быть может, и вовсе 5 лет скрывали роман. Зрителям приглянулся спектакль «Двое на качелях», где Арнтгольц и Антипенко сыграли влюбленную пару.

Похоже, Григорий просто без ума от Татьяны – ни одна женщина в окружении артиста не смогла завоевать сердце звезды кинематографа. Еще в 2014 году Антипенко переехал к Арнтгольц и даже подружился с дочерью возлюбленной от 1-го брака. В программе «Ты не поверишь» Григорий также подтвердил рождение 4-го сына Афанасия. 4 года назад в прессе появилась информация, что артист якобы воссоединился с 2-й супругой Юлией Такшиной. Пару видели вместе, но, кажется, поводом для слухов стало сопровождение сына в 1 класс, а вот о полноценном союзе и речи быть не может - теперь это кажется очевидным.

Антипенко и Такшина так и не поженились, проживая в гражданском браке. Вряд ли спустя несколько лет Григорий вдруг решил дважды войти в одну реку и предложил Юлии пойти под венец. Возможно, сын Афанасий родился благодаря кратковременному союзу с Такшиной, но возникает логичный вопрос: почему в таком случае женщина нигде не появляется вместе с любимым? Пара на самом деле могла дать волю чувствам, который привел к рождению 4-го сына, но тогда Антипенко вряд ли бы стал скрывать радость долгожданного примирения от публики.

Вероятно, конспирация актера, который не говорит о любовном союзе с Арнтгольц связана с нежеланием травмировать психику многострадального Марка, которому и так не везло в предыдущих отношениях. Богатырев, сильно не плачь! Видимо, именно это между строк хотел сказать Григорий.