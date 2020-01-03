Бородина с Омаровым «забили» на других детей ради Теоны. Выбрали любимую дочь?

Сегодня, 12:00

На отдыхе супруги, кажется, полностью поглощены 4-летней малышкой.

Ксения Бородина и Курбан Омаров встретили Новый год с семьей в Гонконге, и в Instagram выкладывают яркие фото и видео с отдыха. Но по всем опубликованным роликам заметно, что супруги «забили» на других детей ради Теоны, самой младшей дочери, ведь именно она является основным объектом для съемки контента родителей. И Омаров, и Бородина лишь изредка показывают 10-летнюю Марию и Омара, даже не стараясь зациклить внимание аудитории или показать счастливых детей на отдыхе. Видимо, супруги определились и выбрали любимую дочь, раз другие дети будто бы даже не важны для съемок фотографий на память.

4-летняя Теона — совместная дочь Бородиной и Омарова, после ее рождения возлюбленные едва не развелись из-за измен бизнесмена, но пара смогла сохранить отношения и совместную жизнь. Маруся — дочь Ксении от первого брака, Омар — сын Курбана от предыдущих отношений. И хотя Бородина и Омаров стараются делать вид, что дети одинаково важны для них, просматривая Instagram становится заметно, кому уделяется больше времени. Похоже, супруги даже не задумываются о реакции Маруси и Омара на столь пристальное внимание родителей к Тее, ведь дети находятся в непростом возрасте и могут начать испытывать ревность из-за младшей сестрички, что несомненно отразится на теплых родственных чувствах. .