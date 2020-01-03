«Удачи во всем» - Крутой «разорвал» контракт с Димашем из-за «загулов» певца?

Сегодня, 15:00

Композитора явно утомило своенравие Кудайбергена, а терпение, похоже, уже лопнуло.

Димаш Кудайберген, видимо, решил порадовать публику финальным выступлением с Игорем Крутым. Неужели Крутой «разорвал» контракт с Димашем из-за «загулов» певца? Казахский певец анонсировал совместное выступление с композитором на Первом канале, но комментарий Игоря к публикации выглядит странно.

«Димашик, спасибо за поддержку!!! С Новым годом!!! Удачи во всем!!!», - эти слова Крутого кажутся обыкновенным прощанием. Этот концерт мог стать последним этапом в сотрудничестве Кудайбергена и продюсера. Дело в том, что Димаш словно вырвался из под опеки композитора и возвращаться в Россию вовсе не спешит.

Не так давно артист выкладывал пост из Китая, где открытым текстом намекнул, что в туре развлекается и не спит ночами. Это наверняка насторожило Игоря, который уже и так, видимо, осознал, что Кудайберген больше не желает плясать под дудку руководителя. 25-летняя звезда купается в лучах славы, парню рукоплещет восторженная публика, а Крутой «старческими» наставлениями только сбивает Димаша с правильного пути.

К тому же, композитора наверняка напрягает свободолюбие Кудайбергена, который, видимо, уже вкусил прелести гастрольной жизни и поддался искушениям начинающей знаменитости. Игорь пытался держать Димаша под контролем, но певец уже на себе ощутил великолепие одиночного плавания. Контракт сказывается и на психологическом состоянии артиста, ведь в бумагах частенько указываются даже самые незначительные с точки зрения аудитории пункты, которые все-таки приходится исполнять, а это чревато чрезмерным самоконтролем и стрессом. Крутой даже на выступление подопечного в Нью-Йорке подослал «гонца» - жену Ольгу.

По реакции Кудайбергена было видно, что молодой человек не в восторге от постоянного сопровождения и «караула». Игорь же также мог устать от не покидающего чувства волнения, ведь Димаш заставляет наставника идти на экстренные меры, а сам не может спокойно отработать концерт и после расслабиться. Вместо этого Крутой вновь окружает исполнителя неуместной «заботой».

Теперь Игорь Яковлевич, кажется, понял, что пора дать Кудайбергену двигаться дальше одному, как он пожелает сам, пусть даже певец поначалу и наломает дров, но талант вряд ли даст ему зачахнуть и рухнуть со звездного небосклона.