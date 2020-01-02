Месть за длинный язык. Бондарчук назло Собчак провела Новый год с Виторганом

Вчера, 23:10

Светлана все еще не забыла критику Ксенией ее голых фото на весь интернет.

В российском шоу-бизнесе есть одно «золотое» правило – от любви до ненависти всего один шаг. Доказала это на своем примере одна из близких подруг Ксении Собчак Светлана Бондарчук. Бывшая жена знаменитого режиссера всегда была «не разлей вода» с бывшей ведущей «Дома - 2», но под Новый год ситуация изменилась. Ссора блондинок произошла из-за обнаженных фото Бондарчук и некоторых не менее известных женщин «за 30», которые Ксения решила публично раскритиковать. Больше всех разозлилась на подругу именно Бондарчук, которая с того момента при любом удобном моменте «подкалывала» в своих социальных сетях.

Минувшая новогодняя ночь показала, что Бондарчук действительно намерена задеть Собчак за живое. Светлана назло подруге провела Новый год с ее бывшим мужем Максимом Виторганом и его новой возлюбленной. Наверняка после такого Ксения поняла, что Бондарчук в ее отношении вершит месть за длинный язык, потому и не позвала на празднование Нового года Ксению. Неужели тем самым Светлана пытается показать, что теперь Собчак и ее муж Константин Богомолов больше не вхожи в круг ее близких? Виторган наверняка вне себя от радости, что смог, хоть и неумышленно, отобрать у бывшей жены такую подругу.

Несмотря на свой публичный статус, Ксения редко следит за словами. Это уже стоило ей массы знакомств и влияния, но на своих ошибках Собчак не учится. Теперь из-за желания «похайповать» на скандале с обнаженными фото, Ксения не только лишилась подруги в лице Бондарчук, но и бывший муж теперь явно попадет под влияние Светланы и уже вместе они начнут строить козни светской львице.