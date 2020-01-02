Бегает за маминой юбкой. Крид «проиграл» Коку Моргенштерну из-за запрета родителей на отношения

Вчера, 22:15

Из-за строгости матери Егор не может начать строить отношения уже несколько лет.

Несмотря на участие в проекте «Холостяк» и постоянное внимание со стороны женского пола, Егор Крид все никак не может найти себе постоянную спутницу жизни. Долгое время ему приписывали отношения с певицей Клавой Кокой, но девушка, за которой одновременно ухаживал другой рэпер Моргенштерн, все же выбрала второго. Егор же вновь остался ни с чем, но как показали его недавние фото в Instagram. Рэпер, несмотря на огромное количество знакомств в шоу-бизнесе, решил провести Новый год в компании родителей. Привязанность Егора настолько велика, что родня, судя по всему, влияет на все его аспекты жизни.

Уже неоднократно можно было заметить, что вместо девушек-моделей Егор водил на музыкальные церемонии и светские рауты маму с отцом. Родителей, видимо, полностью устраивает, что успешный 25-летний сын все свои деньги и любовь тратит только на них. Естественно, им не нужна конкурентка, которая будет отбирать у них внимание сына, ведь они привыкли все это время жить за его счет, а с появлением любимой женщины в жизни Крида это может резко прекратиться. Новый год за уютным семейным столом вызывает умиление лишь на первый взгляд. На деле же Егор попросту не имеет другого выбора.

Так случилось и с Кокой. Как в знаменитом детском стишке, завидев конкурентку, «мама слала Клаву», заставляя Егора прервать отношения с молодым дарованием. Будущей невесте рэпера, если таковая при существующих порядках появится, придется нелегко со свекровью. Если же Крида устраивает то, что он бегает за маминой юбкой, то вот Коке это не понравилось совершенно, потому она и выбрала независимого Моргенштерна, а Егор лишь «проиграл» девушку своему новому приятелю.