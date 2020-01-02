Деньги за голую Олю. Дава «раздевает» Бузову ради фото для шантажа?

Вчера, 18:10

Относится к откровенным видео ведущей ее новый бойфренд с подозрительным одобрением.

Отношения пары Ольги Бузовой и Давида Манукяна, известного как Дава, развиваются весьма бурно. От поющей ведущей, два года не бывшей в отношениях, другого и не ожидали. Понимает это и блогер, осознавший, что сейчас счастливая от любви девушка полностью в его власти. Вот новый ролик в Instagram Бузовой и показал, что свой план Манукян выполняет без отклонений. Девушка попросила его сфотографировать на фоне снежных гор, но в качестве шутки Дава решил снять процесс на видео и заставлял возлюбленную откровеннее позировать, все сдабривая пошлыми шуточками и матом. Что заставляет, казалось бы, ревнивого блогера требовать от своей девушки такого поведения, если не желание впоследствии заработать?

В западном шоу-бизнесе существует масса примеров, когда в сети, по вине мстительных бойфрендов, оказались «голые» фото звезд. На нашей эстраде примеров не так много, но Дава решил исправить ситуацию. Пользуясь «доступностью» Бузовой, он понял, что может успеть наделать с ней откровенных фото для последующего шантажа, если пара решит в последствии расстаться. Таким образом он рассчитывает на то, что ни с чем из этих отношений не выйдет и точно получит деньги за голую Олю.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов запрещал ей буквально все – начиная от откровенных нарядов и заканчивая «голыми» фотосессиями. Дава же решил поступать иначе, дабы в последствии обеспечить себе гарантированный «куш» от отношений с одной из главных звезд российского шоу-бизнеса. В любом случае, в искренность намерений Давы по отношению к Бузовой мало кто верил, потому его поведение в компании Ольги доказывает, что интерес у него к ведущей «Дома-2» чисто финансовый и при первой же возможности он покажет свою истинную сущность.