2 дня «не просыхая» - Влад Кадони «разгорячился» из-за помолвки Орловой?

Вчера, 20:00

Ведущий разочаровался в любви и утешается играми с котом.

Лишь на 2-й день нового года Влад Кадони поздравил фанатов с праздником. В Instagram ведущий «Дома-2» поделился веселым роликом со съемок, в котором он под поздравительные крики неудачно выстрелил хлопушкой.

«Настрой на год задан», - прокомментировал черный колдун. Видимо, 2 дня «не просыхая» он провожал старые обиды и разочарования минувшего года. Теперь звезда надеется, что в будущий год будет удачнее.

В то время, когда все знаменитости публиковали радостные видео и фото с новогодней тематикой, ведущий «Дома-2» хранил молчание. Ему явно было не до фанатов. Неужели Кадони «разгорячился» из-за помолвки Ольги Орловой? О романе возлюбленной Влада и бизнесмена недавно сообщили в Сети. Черный маг болезненно воспринял известие. Возможно из-за разбитого сердца он «испортил» себе праздник и встретил Новый год только с котом в пустующем доме.

Накануне он показал забавы с питомцем. Влад постеснялся снимать себя. Видимо, на лице еще остались некрасивые «следы» злоупотребления алкоголем.

Подводя итоги уходящего года ведущий назвал его тяжелым и признался, что в душе «помотало будь здоров». Нет сомнений, что Кадони имел ввиду болезненные отношения с Орловой, которая давая ему надежду на отношения за спиной крутила роман с другим мужчиной. Все болезненные потери, разочарования в людях, в их поступках и обещаниях «добили» мужчину.