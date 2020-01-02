Беременность не скрыть! Ивлеева берет у подруги «уроки няньки»

Вчера, 18:00

Подарок на Новый год мужу Элджею у популярной ведущей весьма своеобразные.

Настя Ивлеева свою личную жизнь пытается хранить в строгом секрете и практически не появляется на публике в компании мужа - рэпера Элджея. Тем не менее, попытки Ивлеевой скрыть изменения в личной жизни из-за социальных сетей с треском проваливаются. Вот и на этот раз, сразу после новогодних гуляний Ивлеева уехала к подруге. Как ни странно, с ней Настя праздновать не продолжила, а решила заниматься более «семейными» вопросами. Ведущая показала, как берет у подруги «уроки няньки», оставшись с сыном приятельницы.

Беременность Насти, вероятно, уже не скрыть. Девушка это понимает и готовится к тому, чтобы стать мамой, но пока, прибегает лишь к помощи друзей. Несмотря на то, что буквально недавно Ивлеева рассказывала о том, что дети для нее якобы ничего не значат, а ставить семью выше карьеры она не намерена, на деле ситуация развернулась иначе. Видимо, беременность близкой подруги и в прошлом конкурентки Иды Галич, стала для Ивлеевой поводом и самой завести ребенка.

Первый опыт материнства у Ивлеевой, судя по всему, не задался. Девушка, оставшись наедине с ребенком, показала подписчикам, что шокирована происходящим. Тем не менее, ради будущего пополнения Насте все же придется перебороть себя. С такими подарками Новый год ее мужу Элджею запомнится навсегда.