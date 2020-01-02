Месть за измены Плющенко? Рудковская «растаяла» в объятиях Киркорова

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Филипп ласково называет Яну «богиней» и открыто флиртует с замужней женщиной.

Яна Рудковская и Филипп Киркоров знакомы уже много лет, но только сейчас парочка стала неоднозначно заигрывать друг к другу. Светская львица даже сняла Филиппа в собственном реалити-шоу, а сам «король» российской поп-музыки не стесняется заигрывать с Яной. Неужели Рудковская все-так подает на развод и начинает встречаться с Филиппом?

Сегодня продюсер Димы Билана Яна Рудковская празднует свой 45-й день рождения. Одним из первых светскую львицу публично в Instagram поздравил Филипп Киркоров, который явно намекнул, что «богиня» Яна для него значительно больше, чем просто подруга. На фото видно, что Рудковская буквально «растаяла» в объятиях Киркорова. Неужели между звездами на самом деле закрутился роман или же продюсер просто мстит Плющенко за его измены?

Напомним, что не так давно Сеть «взорвали» сообщения о том, что Евгений Плющенко, который младше своей супруги на целых восемь лет, нашел себе пассию помоложе. По информации СМИ, фигурист уже якобы два года живет на две семьи и полностью содержит молодую любовницу из Санкт-Петербурга. Не исключено, что Рудковская своей интрижкой с Киркоровым просто хочет вызвать ревность у Плющенко, чтобы спасти семью от развода.