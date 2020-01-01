Брачные игры молодоженов или как Рудова спалила «розовые» отношения с Самбурской?

Вчера, 18:00

Наталья, видимо, нашла утешение в объятиях Настасьи.

Многие фанаты до сих пор не понимают, почему такая красивая девушка, как Рудова, остаётся одна. Долгое время Наталья не связывает себя отношениями с противоположным полом, видимо, из-за своего «розового» влечения.

Новый год люди обычно встречают в компании второй половинки, и, видимо, Рудова сделала также, отметив праздник с Самбурской. Поведение Натальи и Настасьи больше напоминают семейные, нежели дружеские. Рудова и Самбурская шутят на различные темы, причем некоторые из них довольно «экстравагантные». Яркий пример тому «прикол» Натальи, когда она сравнила Настасью с мартышкой. Вместо того, чтобы обидеться, Самбурская посмеялась с шутки своей «возлюбленной».

Видимо, Рудова и Настасья решили не скрывать свои «розовые» отношения и раскрыть их на Новый год. Их поведение, которое напоминает брачные игры молодоженов, видимо, служит только подтверждением данной версии.