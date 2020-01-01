Дочь Панина отметила Новый год с «Дошираком» в грязной квартире

Вчера, 14:00

Скандальный актёр устроил «шикарный праздник» наследнице.

В канун Нового года многие звёзды делились с поклонниками фото и видео, показывая, как они готовятся к празднику. Исключением не стал и Алексей Панин, однако этот день он решил провести в своём стиле - артист повёл дочь в супермаркет, чтобы выбрать «Доширак» для новогоднего стола.

В ролике актёр изучает содержимое полок, подыскивая самый вкусный вид «блюда». Анна тоже вовлечена в процесс - девочка, видимо, даже не понимает, насколько странно происходящее выглядит со стороны.

Дочь Панина призналась, что новогоднего настроения у неё нет, ведь отмечать праздник ей придётся в грязной квартире. Похоже, Алексей был настолько занят съёмками в своём YouTube-проекте, что даже не смог привести жилище в порядок.