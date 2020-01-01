Рот открывает - бэк подпевает! Прохор Шаляпин оконфузился «талантом»

Вчера, 21:00

Певец решил воскресить карьеру на обмане.

Скандально известный певец Прохор Шаляпин наделен хорошими вокальными данными. Но большую популярность снискал как звезда «желтых заголовков». В погоне за хайпом артист забросил музыку. Без репетиций, выступлений, работы над голосом Прохор превратился в красивую «картинку», а накануне оконфузился «талантом».

В Instagram Шаляпин гордо похвастался роликами своих выступлений на «Новогоднем звездопаде талантов». Несмотря на дистанцию сложно поверить, что Прохор пел сам, ведь он постоянно дергал микрофон, относил его на большую дистанцию, при этом музыка «лилась» ровно. Создавалось впечатление, что артист просто рот открывает, а бэк подпевает и, соответственно, делает основную работу. А певец нагло забрал все лавры. Сомнений в «обмане» не осталось после финальных нот – Шаляпин решил поблагодарить публику и чтобы быть услышанным и чувствовать себя комфортно поднес микрофон слишком близко ко рту.

Видимо, Прохор счел благотворительный концерт слишком простым и поленился приложить усилия для достойного выступления. В результате он свалил основную работу на подпевку. Шаляпин привык выступать на больших сценах, однако будто стал нежеланной персоной. Даже ток-шоу больше не интересуются жизнью «фрика», что лишает мужчину хороших заработков. Возможно, через благотворительные фестивали он пытается вернуться на большую сцену. Публика его по-прежнему любит и восхищается, что подтверждают отзывы в соцсетях. Однако вряд ли эстрада примет нового певца «ртом».