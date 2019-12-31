«Универ», шансон, беременность. Как «блатные» песни привели актрису Самбурскую к положению?

31-12-2019, 15:00

Карьеру певицы придется прервать из-за внезапного «пузожителя».

Из всех звезд сериала «Универ» Настасья Самбурская подавала самые большие надежды. Критики прочили ей карьеру большой актрисы, но девушка сильно подпортила себе репутацию скандалами и дальше после популярного шоу на ТНТ так и не пошла. Вместо этого, она начала показывать другую сторону своего таланта – Самбурская запела. В отличие от многих коллег по цеху, которые пытаются стать «второй Олей Бузовой», Настасья выбрала непопулярный путь шансон. Но все эти планы на корню придется обрубить из-за внезапной беременности брюнетки.

Настасья разместила в своем Instagram шуточную публикацию, в которой пародирует западную plus-size модель Эшли Грэм. Публика якобы должна была поверить, что Настасья умеет так сильно выпячивать живот, но даже неискушенному в кознях звезд зрителю будет понятно – девушка беременна. Потому этой шуткой Самбурская сама сделала вокруг себя очередной скандал. Напрашивается единственный вопрос – кто же отец? Назвать имя крайне проблематично, но несложно предположить, что замешаны в этом «блатные» песни артистки.

На старте карьеры, как и любой певице, Самбурской приходиться разменивается на корпоративы. Сама Настасья часто публиковала в соцсетях съемки подобных концертов. Наверняка на одном из таких мероприятий некий богатый мужчина сделал ей «предложение», от которого Настасья не смогла отказаться. Роман с обеспеченным покровителем и привел к беременности, которую Самбурская даже не постеснялась скрыть. Потерявшая популярность актриса действительно готова на все, но входило ли в эти планы воспитание чада – вопрос открытый.