«Склочная ведьма» или как Дорофеева за глаза ненавидит Лободу

Вчера, 19:01

Надя перебрала со спиртным и наговорила лишнего.

Надя Дорофеева имела неосторожность за кулисами шоу Comment Out нелицеприятно и даже унизительно высказаться о Светлане Лободе. «Почему до программы ты называла ее склочной ведьмой, а на камеру говоришь такие слова», — ведущий программы подловил певицу на двойной игре. И правда, во время раздумий перед написанием комментария Светлане, как определено регламентом шоу, Надя наговорила коллеге массу комплиментов. Тем не менее, Маркони дал понять зрителям, что Дорофеева на самом деле за глаза ненавидит Лободу. «Склочная ведьма», похоже, не дает покоя Наде, а растущая популярность соперницы доводит девушку до «приступов» гнева.

К тому же, украинская знаменитость во время шоу пригубила алкоголь, да и до начала эфира, возможно, уже была навеселе, а это обстоятельство наверняка только развязало язык. Дорофеева пробовала себя в разных сферах — и в роли танцовщицы, и испытывала удачу с Алексеем Завгородним в проекте «Время и стекло». Несколько лет назад дуэт находился на пике популярности, но на сегодняшний день Надя переживает не самый удачный период в карьере, чего не скажешь о Лободе.

Светлана уже закрепилась в «звании» второй Примадонны, на что исполнительницу благословила Алла Пугачева, собирает полные залы и дает концерты при полном аншлаге. Публичные скандалы кажутся каплей в море и никак не сказываются на любви аудитории, которая продолжает следить за творчеством кумира. На летней премии «Муз ТВ» случился конфликт с Сергеем Лазаревым, но даже после этого Лободе удалось подавить недобрую молву благодаря новым хитам. Именно поэтому у Надежды есть основания завидовать певице.

Слава Дорофеевой, по сути, ограничена только Украиной, а вот ее конкурентка использует все способы, чтобы о ней заговорили не только в России, но и за рубежом. Возможно, роман с Тиллем Линдеманном Светлана также использует для достижения более глобальных целей, которые позволят расширить ряды поклонников.