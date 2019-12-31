Джоли будет в бешенстве! Питт сделает предложение Энистон в новогоднюю ночь

31-12-2019, 23:00

Об этом рассказали американские инсайдеры.

Брэд Питт все же решил обрадовать своих поклонников и все-таки возобновил романтические отношения со своей первой супругой Дженнифер Энистон. Источники проинформировали, что голливудская пара достаточно долго скрывала свои отношения и только на Рождество Питт решил признаться друзьям Тому Хэнксу, Рите Уилсон и Кейт Хадсон, что все ещё любит Дженнифер.

Окружение Брэда Питта также поговаривает, что голливудский красавец-актер сделает предложение Энистон прямо в новогоднюю ночь, ведь именно Дженнифер на протяжении долгих лет продолжала его любить и поддерживать. Именно актриса первая пришла к Питту в 2016 году и предложила свою помощь, когда актер переживал тяжелый бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Более того, именно Энистон нашла для Питта адвокатов, которые помогают актеру бороться за своих шестерых детей. И в качестве благодарности Брэд может на самом деле жениться на своей экс-жене, говорят источники.

Если слухи окажутся правдивыми, то Джоли будет просто в бешенстве от свадьбы Энистон и Питта. Напомним, что в 2005 году Анджелина разрушила семью Брэда и Дженнифер, когда соблазнила актера на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит» и увела мужчину из законного брака. Тогда Энистон понадобилась даже помощь психологов, чтобы прийти в себя от такого тяжелого удара. Но теперь, похоже, Дженнифер дождалась своего и её мужчина снова живет с ней.