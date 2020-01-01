Победа любви: Высоцкая и Кончаловский передумали разводится?

Вчера, 13:00

Пара была на грани расставания, но перед Новым годом смогла преодолеть кризис.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, кажется, все-таки смогли преодолеть кризис в их отношениях и вновь сойтись. По мнению СМИ, до этого пара мучалась из-за конфликта вызванного нетрадиционной сексуальной ориентации Андрея и была на грани расставания. Юлия, узнав об этом, даже уехала в Венецию, но муж полетел за ней, и по всей видимости, смог добиться примирения. Победа любви?

Однако все не так гладко, как хотелось бы. Юлия выложила в Instagram милое фото с многозначительным хештегом «я не сдамся без боя». Неужели борьба за любовь мужа еще не окончена, и Юлия все также не уверена в том, что он останется с ней? Вероятно, несмотря на примирение, проблемы все еще остались. А слухи о «голубой» ориентации Андрея и его изменах наводят на мысль о том, что их браку сейчас мешают бывшие парни Кончаловского.

Звезды все еще любят друг друга. Но нетрадиционное прошлое не отпускает Андрея, однако Юлия тоже так просто не сдастся. Пока что пара пытается решить внутренние вопросы и передумала разводиться, особенно перед Новым годом.