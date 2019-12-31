Взял планку выше или как Джиган решил бросить Самойлову ради Ратаковски?

31-12-2019, 19:02

Рэпера, видимо, не останавливает беременность жены и совместные дети

Многие обсуждают и осуждают брак Джигана и Самойловой. Некоторые фанаты считают, что отношения звездной пары — это простой «спектакль», а на самом деле все совсем иначе. Джигана частенько замечали в компании других девушек, а недавно уличили в «разгульном» поведении на яхте. Самое странное, что несмотря на многочисленные слухи о неверности рэпера, Оксана продолжает с ним жить, и рожать ему детей. Видимо, Джиган понял это, и теперь перестал скрывать свое влечение к другим девушкам от жены и поклонников.

Недавно рэпер оказал знак внимания под снимком Эмили Ратаковски. Звезда Голливуда показала свои формы фанатам и, Джиган не смог устоять перед моделью. Рэпер оставил довольно подозрительный комментарий под фотографией Эмили. Джиган оставил смайлики в виде огня, тем самым показывая, как ему понравился снимок. Видимо, рэпер уже не может устоять против соблазна, и устал это скрывать.

Похоже, что в Новом году Джиган решил бросить Самойлову ради Ратаковски или другой «подходящей» девушки. Конечно, рэпер взял планку выше, чем ранее, ведь Эмили является одной из немногих, за которой бегают толпы поклонников и коллег. Ратаковски уже довольно долго пытается добиться Гусейн Гасанов, но успеха не наблюдается. Не исключено, что в борьбе за сердце Эмили победит именно Джиган, ведь по сравнению с блогером, он обладает более спортивной формой и явно располагает большими финансами.