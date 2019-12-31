Блестит и переливается... Королёва вышла в люди в стриптиз-костюме Тарзана?

31-12-2019, 20:00

Сидел наряд на певице мешковато.

Обычная эфирная запись на «Авторадио» поставила Наташу Королёву перед сложным выбором, что надеть. С одной стороны, звезду мало кто увидит в нетрадиционном образе, а с другой, хочется выглядеть так же красиво, как обычно. Подобные размышления довели Королёву до того, что певица вышла в люди в стриптиз-костюме Тарзана, приодев, естественно, майку телесного цвета под пиджак.

Пиджак и штаны красного цвета блестели и переливались во всех сториз звезды. Сложилось даже такое впечатление, что костюм сделан из особо вида латекса. Едва ли можно сказать, что Наташе было хорошо в этом наряде: мешковатость, блёстки, странные переливания точно были не к лицу.

Можно было подумать, что Наташа забрала наряд или у Баскова, или у своего супруга, известного стриптизёра Сергея Глушко. Только они могли позволить себе такой внешний вид. Естественно, звезде никто не сказал, что костюм ей не к лицу. К тому же, Королёва постаралась принарядить украшениями уже имеющийся образ и подчёркнула и без того яркий образ странным ожерельем из жемчуга и красного цветочка, как будто из бисера.