Где водочка, там и мальчики или как Моргенштерн намекнул на «голубую» любовь

31-12-2019, 16:01

«Каминг-аут» Алишер сделал в сети — расставание с Кокой развязало рэперу руки?

Не успел Алишер Моргенштерн насладиться успехом от внезапного карьерного подъёма, как череда неудач нагрянула в личной жизни рэпера. Так, в соцсети Моргенштерн намекнул на смену ориентации. И это притом, что не прошло и месяца якобы после расставания с Кокой! Неужели разочарование в девушках у рэпера произошло из-за провала с Клавой?

Действительно, в соцсети Алишер опубликовал неоднозначный ролик, где буквально признался в «голубой» любви. Примечательно, что за день до «каминг-аута» рэпер встретился с Клавой, которая и могла напомнить Моргенштерну о душевных ранах. В последнее время Алишер и дня не провёл в трезвом состоянии: крепкие напитки и «загульные» ночи, а, как известно, где есть водочка, там появляются и мальчики. К тому же, не стоит забывать, что после расставания с Моргенштерном Клава словно ожила: развитие в творчестве, позитивный настрой и беспечность. Вполне вероятно, что Алишер попросту не простил певице предательство и решил найти утешение в чужих объятиях, а публичное признание в канун Нового года, видимо, олицетворяет попытку рэпера начать жизнь с чистого листа.