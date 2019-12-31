Жертва разборок или как смерть Волчек связана с семейством Пугачевой?

31-12-2019, 14:00

Общение с дочкой и мужем Примадонны могло стать роковой ошибкой режиссера.

На похоронах Галины Волчек отсутствовала ее близкая подруга Алла Пугачева. Вместе с тем, проститься с режиссером пришли Кристина Орбакайте и Максим Галкин. Сообщалось, что за несколько дней до трагедии у Примадонны мог возникнуть конфликт с подругой. Но какого масштаба должна быть ссора, чтобы не прийти на похороны из-за обиды? Есть основания считать, что смерть Волчек может быть напрямую связана с семейством Пугачевой и их интригами.

23 декабря Галину Борисовну госпитализировали из московского кафе, где она находилась с Кристиной Орбакайте. По данным СМИ певица находится в состоянии настоящей «войны» со своей матерью. Такое общение подруги Примадонны с ее дочерью уже могло стать камнем преткновения, однако ситуация может быть еще глубже.

Дело в том, что ревность из-за одной встречи вряд ли заставила бы Пугачеву не явиться на похороны. Скорее всего, против нее плетется заговор, и она это чувствует. Факт того, что Орбакайте пришла проститься с режиссером вместе с Галкиным может указывать на причастность к конфликту и Максима. Вряд ли между комиком и Волчек был роман, но провокационные действия и намеки с целью влияния на супругу со стороны мужчины вполне могли быть.

Если верить СМИ, то в семействе Пугачевой происходят некие глубинные процессы, которые предугадать с точностью вряд ли у кого-то получится. Судя по всему, Волчек – жертва этих разборок, по крайней мере некоторые совпадения выглядят чересчур подозрительно.